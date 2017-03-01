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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00171

В Киеве задержали военнослужащего с Сумщины с арсеналом боеприпасов

Ночью во время отработки территории Печерского района правоохранители заметили на бульваре Дружбы Народов двух подозрительных мужчин. Во время личного осмотра сотрудники полиции изъяли у одного из них боеприпасы.

Правоохранители установили личность задержанного - это 24-летний уроженец Сумщины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, а в настоящее время является военнослужащим. Происхождение боеприпасов задержанный отказался объяснять, руководствуясь ст. 63 Конституции Украины.

Следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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