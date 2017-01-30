Сумские «студенты» обменялись победами с тернопольскими

После первого этапа наша команда теперь играет только за 9-14-е места. Первым соперником был лидер группы тернопольской «ТНЭУ».
В первой игре БК «СумГУ» (Сумы) переиграл гостей 87:81, во второй - проиграли 68:70.
Тернопольчане продолжают лидировать – 9 побед и 1 поражение, у сумчан – третье место – 4 победы и 6 поражений.
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