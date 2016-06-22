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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52130

Сумские чиновники заметили грязный город

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера нашел виновных в том, что город погряз в мусоре.

Свою позицию он высказал сегодня, 13 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Прежде чем начинать капитальный или какой-либо другой ремонт дорог, нужно провести уборку улиц, - сказал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – На сегодняшний день то, что творится в городе, я честно скажу, доходит до абсурда. Было всякое: было такое, что выносило бытовой мусор на второстепенные улицы, ну, например, Засумская, та улица, где ни один двор, не заключал договоры с обслуживающими организациями и выносил бытовой мусор просто на проезжую часть. Но то, что сейчас творится с центральными улицами, например, Роменской, где в мешках выносится бытовой мусор и ставится возле столбов. Такого еще не было. У нас же есть и инспекция, и милиция, другие органы, те же самые участковые, но каким то ж образом надо наводить порядок. Нельзя навести порядок нашими подметальными машинами, если вечером выгребают улицу Кирова (теперь Кондартьева – Ред.), а ночью я не могу пустить по ней подметальную технику, потому что она ее просто не уберет. Я знаю, что будут субботники, но до субботников тоже нужно поработать, тем более погодные условия позволяют. Можно погребать листву, мы готовы в какой-то степени помочь с вывозом этой листвы, но только не бытового мусора. Нельзя из подвалов выносить мусор просто на проезжую часть. То, что я сказал, это для меня боль и для нашего предприятия.

- Хорошо, спасибо, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко.

Общество Мусор

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