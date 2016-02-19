Почему в Сумах у мусорных перевозчиков произошел сбой в работе на прошлой неделе Это выясняли сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

– Я хочу сейчас поднять вопрос очистки мусорных площадок «А-Муссоном». – начал мэр Сум Александр Лысенко. - Что у вас? Вы вчера вывозили?

- Вывозили, - ответил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олейник. – У нас нет сбоя в графике, просто наплыв мусора очень большой. В четверг был небольшой сбой на полигоне, были задержки…

- Я почему говорю, - продолжил мэр. – Я в пятницу уезжал из города, проезжал мимо перекрестка Чорновола – Перовмайская, там как елка лежала, так она и лежит до сих пор.

- В пятницу утром эта площадка убиралась под метлу, все было вывезено. Вывезли полную машину.

- Ну, сегодня, там снова столько же, особенно крупногабарита, наверное, кто-то ремонт делает.

- Это очень проблемная площадка, на проезжей части. У меня было предложение переставить ее, разместить где-то во дворах.

- У нас действительно много работы с уборкой мусора, - подключился директор ООО «Сервисресурс» Александр Иваненко. – Но есть проблемы при заезде на полигон. Я уже обращался и к Сергею Валентиновичу (Сытнику, директору КП «Сумыжилкомсервис» - Ред.), он обещал исправить. Дело в том, что в субботу у меня две машины колеса порезали, а на «Мерседесе» подрессорки сорвало. Заезд пока не соответствует, то есть невозможно нормально заехать на полигон.

- Мы обратились к депутатской комиссии по бюджету с просьбой предоставить нам 362 тысячи для проведения для проведения ремонта покрытия на полигоне, - отозвался г-н Сытник. – Дороги там временные, они находятся на мусоре, они в постоянном движении, они действительно разрушаются, это на сегодня действительно проблема.

- Как давно возникла эта проблема? – поинтересовался мэр.

- Месяца полтора-два.

- А раньше? Проблема же не вчера возникла?

- Я же говорю: решаем вопрос с планово-бюджетной комиссией. Своими силами, что можем, делаем.