В Сумах обсудят будущее «Романтики»

Об этом зашла речь сегодня, 13 марта, на аппаратном совещания в мэрии.
- Нужно провести круглый стол с общественными организациями, активистами относительно их видения относительно дальнейшей судьбы «Романтики», - обратился мэр к начальнику управления коммуникаций и информационного обеспечения Андрею Моше. – Потому что сейчас много пишут о том, что «сделают только внешний вид» разные «псевдоактивисты». Понятно, что за один год там невозможно все сделать, но сейчас нужно пообщаться с активистами, молодежью и не только, всех возрастов. Нужно обсудить все социальные проекты, которые у нас есть. Обязательно пригласите Шилова (начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства – Ред.), пусть расскажет все «тайны бургундского двора». Почему, кто говорил, что она аварийная, зачем, для кого? Ко мне обращаются, просят отдать. Если мы сейчас отдадим в аренду, что там будет? Ночной клуб? Рядом не будет нормального сквера, зеленой зоны не будет. Куча машин, рестораны… А во дворце детей и юношества дети сидят друг на друге, потому что мест не хватает. И по бывшему дворцу культуры им. Фрунзе нужно обсудить.
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