В Сумах отравились трое детей

Об этом сообщает отдел здравоохранения Сумского горсовета. Дети отравились угарным газом, настойкой нарцисса и стиральным порошком. В удовлетворительном состоянии дети выписаны домой, говорится в сообщении.
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