В Сумах отравились трое детей В течение недели в стационар детской больницы с отравлением поступали 3 ребенка.

Об этом сообщает отдел здравоохранения Сумского горсовета. Дети отравились угарным газом, настойкой нарцисса и стиральным порошком. В удовлетворительном состоянии дети выписаны домой, говорится в сообщении.