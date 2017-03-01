За неделю на Сумщине погибли шестеро За прошлую неделю зарегистрировано 117 происшествий, в результате которых погибли 6 и травмированы 33 человека, из которых 1 ребенок.

Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершен 101 выезд для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено 7 человек, среди которых 1 ребенок, материальных ценностей на общую сумму более 2 млн. 250 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в экосистемах, которые ежегодно наносят значительный материальный ущерб, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костер на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101».