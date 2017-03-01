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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине уничтожено 5 боеприпасов времен войны

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) было уничтожено 5 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были найдены в Сумском районе и г. Тростянец.

В частности, специалисты обезвредили 4 артснаряда, обнаруженные в пгт Степановка Сумского района сотрудниками местного предприятия во время проведения хозяйственных работ. Подозрительные металлические предметы лежали на расстоянии 50 м от жилых домов. Пиротехники изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 15 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить них можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме.

Спасатели отмечают, что боеприпасы крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильной и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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