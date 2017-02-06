Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1340 (за предыдущую неделю - 1207) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 97 (120), из них раскрыты – 43 (58), а именно 3 фактов телесных повреждений, 1 изнасилование, 1 ограбление, 10 кражи, 3 факта незаконного оборота наркотиков и 3 факта незаконного обращения с оружием. Раскрыты 7 преступлений из числа совершенных ранее.

Также за прошлую неделю составлено 73 (92) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 3, курение в общественных местах – 23, нарушение антиалкогольного законодательства – 22, насилие в семье – 4, самогоноварение – 4.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1655 (1674) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 323 (265) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 17 (9). По линии общественной безопасности составлено 95 (121) административных материалов: за мелкое хулиганство – 7, курение в запрещенных местах – 31, нарушение антиалкогольного законодательства – 52, нарушение тишины – 1, заведомо неправдивый вызов - 4. По горячим следам раскрыто 21 преступлений.