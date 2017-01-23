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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00179

Все маршрутчики со скрипом, но подписали новые договоры

Об этом сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко.

- У меня есть к вам вопрос: скажите, пожалуйста, а почему не подписывают договоры перевозчики? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Подписаны все, - парировал Н.Гиценко.

- А я думал, что отказываются. Уже хотел сказать, что других договоров не будет.

- Нет, на пятницу подписали все. Некоторые с протоколами разногласия, но то такое…

- Какие протоколы? Там нормальный договор. Бесконтрольной ситуации, которая была раньше, больше не будет, когда мы не могли в одностороннем порядке ни одного договора расторгнуть, только через суды. Мы и так дали условия: ежегодная замена транспорта, мы пошли на это. Какие могут быть разногласия?

- Я не знаю, но, наверное, это по поводу одностороннего разрыва.

- Я таких подписывать не буду, я вам сразу говорю. Нужно проверить, как нам юридически правильно это сделать.

Общество Перевозчики

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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