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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25558

В Сумах установят знаки «Остановка» на новых маршрутах

В связи с открытием трех новых маршрутов для автобусов в Сумах нужно обустроить новые остановки.

С такой просьбой обратился замначальника транспортного отдела Николай Гиценко сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- У нас же три новых маршрута открывается, - напомнил мэр Сум Александр Лысенко. – Это тягловый мост (ул. Чорновола – Ред.) и Интер (ул. Интренационалистов - Ред.)… А там есть таблички, остановки, нужно же будет сейчас оборудовать это все?

- Мы написали докладную записку по этому поводу, - ответил Н.Гиценко. – Мы просим установить дорожные знаки на этих новых направлениях. В том числе и на старых направлениях, где нет знаков. Так что просьба к нашим службам, чтобы до понедельника это все было готово. Потому что автобусы теперь будут останавливаться только на остановках, нужно будет, чтобы их было видно.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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