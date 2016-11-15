В Сумах установят знаки «Остановка» на новых маршрутах

С такой просьбой обратился замначальника транспортного отдела Николай Гиценко сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии.
- У нас же три новых маршрута открывается, - напомнил мэр Сум Александр Лысенко. – Это тягловый мост (ул. Чорновола – Ред.) и Интер (ул. Интренационалистов - Ред.)… А там есть таблички, остановки, нужно же будет сейчас оборудовать это все?
- Мы написали докладную записку по этому поводу, - ответил Н.Гиценко. – Мы просим установить дорожные знаки на этих новых направлениях. В том числе и на старых направлениях, где нет знаков. Так что просьба к нашим службам, чтобы до понедельника это все было готово. Потому что автобусы теперь будут останавливаться только на остановках, нужно будет, чтобы их было видно.
Сумские троллейбусники обещают установить на остановках возле МакДональдса киоски по продаже билетов....
Чистить остановки общественного транспорта в Сумах должны владельцы киосков, стоящих на них....
Новые остановки общественного транспорта на будущем троллейбусном маршруте по ул. СКД и Прокофьева будут установлены до ближайшей пятницы....
На этой неделе в Сумах начнут установку новых остановок общественного транспорта....
Электронная петиция Ярослава Романенко "Новые удобные и современные остановки" собрала 257 подписей, и была передана в горсовет....