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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00240

На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность 245 га

Прокуратура в судебном порядке вернула в государственную собственность земельные участки площадью 245 га и стоимостью 2,3 млн грн.

Решением хозяйственного суда Сумской области удовлетворен иск прокурора о возвращении 4-х земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 245 га, нормативная денежная оценка которых составляет более 2,3 млн грн.

Причиной подачи указанного иска прокурором стало нарушении субъектом хозяйствования требований действующего законодательства и условий договора аренды по возврату земельного участка в случае окончания действия договора аренды.

Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокураторы Игорь Зайцев, суд поддержал исковое заявление прокурора, удовлетворив его исковые требования в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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