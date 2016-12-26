Сумские скороходы стали третьими на чемпионате Украины 11-12 марта в Ивано-Франковске состоялся Зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе.

Чемпионами стали Игорь Главан в заходе на 35 км среди мужчин и Алина Ткач на 5-километровой дистанции среди девушек.

Серебряные медали добыли Инна Кашина среди женщин на 20 км и Ксения Белова среди юниорок на 10 км.

Бывшая сумчанка Ирина Чернуха, которая сейчас выступает за Хмельницкую область, стала третьей также среди юниорок. А Анастасия Лукашевич получила «бронзу» в заходе девушек.

В общекомандном зачете сборная Сумщины стала третьей, пропустив вперед волынян и киевлян.