Сумские скороходы стали третьими на чемпионате Украины

Алина Ткач становится чемпионкой Украины
Чемпионами стали Игорь Главан в заходе на 35 км среди мужчин и Алина Ткач на 5-километровой дистанции среди девушек.
Серебряные медали добыли Инна Кашина среди женщин на 20 км и Ксения Белова среди юниорок на 10 км.
Бывшая сумчанка Ирина Чернуха, которая сейчас выступает за Хмельницкую область, стала третьей также среди юниорок. А Анастасия Лукашевич получила «бронзу» в заходе девушек.
В общекомандном зачете сборная Сумщины стала третьей, пропустив вперед волынян и киевлян.
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