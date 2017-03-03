Сумчанам на заметку: покупка-продажа валюты - исключительно через кассовый аппарат Согласно требованиям ст. 4 Закона Украины №265 / 95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и с учетом положений Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины №502, субъекты хозяйствования, которые осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты, обязаны при осуществлении указанных операций применять регистраторы расчетных операций (РРО).

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают, что ответственность за неприменение РРО субъектами хозяйствования, которые осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты, определенная ст. 18 Закона №265.

В Государственный реестр РРО включен специализированный электронный контрольно-кассовый регистратор для осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты.

Специалисты ГНИ в г. Сумы обращают внимание субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в обмене (покупке-продаже) иностранной валюты, неуклонно выполнять требования действующего законодательства в части применения регистраторов расчетных операций.