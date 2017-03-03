Сумчанам на заметку: покупка-продажа валюты - исключительно через кассовый аппарат

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают, что ответственность за неприменение РРО субъектами хозяйствования, которые осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты, определенная ст. 18 Закона №265.
В Государственный реестр РРО включен специализированный электронный контрольно-кассовый регистратор для осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты.
Специалисты ГНИ в г. Сумы обращают внимание субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в обмене (покупке-продаже) иностранной валюты, неуклонно выполнять требования действующего законодательства в части применения регистраторов расчетных операций.