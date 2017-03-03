В Конотопе спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев Сегодня, 13 марта, в 1:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Александровской в г. Конотоп.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части, а также добровольную пожарную команду местного предприятия.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя охватило одно из помещений двухквартирного дома и частично крышу над другой квартирой. Для обеспечения бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который располагался в 600 м от центра горения. Существовала угроза распространения пламени на всю площадь дома, а также на соседний частный дом.

В 1:36 пожар был локализован, в 3:11 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 60 кв. м, 2 окна, личные вещи. Огнем повреждено перекрытие на площади 60 кв. м, кровля на площади 25 кв. м, стены на площади 30 кв. м.

Причина пожара выясняется.