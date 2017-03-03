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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47186

Полиция просит сумчан быть осмотрительными со взрывоопасными находками

В течение последних трех дней на территории Сумского, Роменского и Ахтырского районов были найдены четыре боеприпаса времен Второй мировой войны. Опасные находки уже изъяты и обезврежены.

Первую такую информацию получили работники полиции Раменского отдела. К ним позвонил житель района, который сообщил, что на берегу речки Роменка нашел гранату похожую на «Ф-1». На месте «находки» полицейские выставили охрану до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования. Как оказалось, найдена граната относится ко временам Второй мировой войны, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Сразу два сообщения о найденных старых боеприпасах поступили в дежурную часть Сумского районного отдела полиции: на расстоянии в 1 км от одного из дачных кооперативов в лесополосе местные огородники обнаружили минометную мину калибра 120 мм времен Второй мировой войны, а в 700 метрах от другого населенного пункта - 120 мм артиллерийский снаряд.

Еще один старый артиллерийский снаряд калибра 82 мм нашли в лесополосе в 2,5 км от ближайшего поселка.

По каждому случаю правоохранители обеспечили надежную охрану мест опасных находок до прибытия соответствующих сотрудников служб разминирования. Сейчас все обнаруженные опасные находки изъяты и обезврежены.

«Полиция обращается к гражданам с просьбой быть осторожными, если вы наткнулись на взрывоопасные боеприпасы или другие опасные предметы, - говорит Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП области. - Помните, они могут представлять серьезную угрозу для жизни. Поэтому, ни в коем случае не трогайте их, не берите в руки, на пытайтесь их разобрать, перенести или переместить с места на место. Об опасных находках сразу сообщите в ближайшее отделение полиции или по телефону «102», с мобильных - бесплатно».

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