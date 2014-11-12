В Сумах снова рухнула подпорная стена на Троицкой

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Даниил Скачков.
«В этот раз также будут отмазываться, что это не в их компетенции? Троицкая. А кто в прошлый раз ремонтировал?» - спрашивает сумчанин, добавив фото.
Напомним, последний раз эту стену ремонтировали в 2015 году, а до того несколько раз за последние лет 5. Как оказалось, стена была ничейная, пока ее не взяли в коммунальную собственность летом 2015 года и передали департаменту инфраструктуры на баланс.
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