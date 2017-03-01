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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1456

В Конотопе патроны находят на свалке

Более двух десятков разнокалиберных патронов, случайно найденных на помойке, добровольно выдал полицейским 49-летний местный житель.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился ранее судимый 49-летний местный житель. Мужчина рассказал: во время поиска металлолома заметил подозрительный пакет, осмотрев который, обнаружил 22 патрона калибра 7,62 и 5,45 мм. Конотопчанин не стал подвергать себя и других граждан опасности, и незамедлительно направился в отделение полиции, где добровольно выдал правоохранителям свою «находку».

«Работники полиции немедленно изъяли у гражданина принесенные им боеприпасы и направили их на экспертное исследование, - комментирует Алексей Нештенко, начальник Конотопского отдела полиции. - По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и начали досудебное расследование. Но, учитывая, что человек добровольно выдал полиции найденные им запрещенные предметы, согласно ч.3 этой же статьи он будет освобожден от уголовной ответственности».

Полицейские в который раз обращаются к гражданам с просьбой не подвергать себя и своих близких опасности и сдать в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, если таковые хранятся у них незаконно. И напоминают, что в случае выявления правоохранительными органами факта хранения оружия или боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, их владельцам грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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