У жительницы Шостки обнаружили туляремию В Шостке у жительницы частного сектора обнаружили туляремию.

Об этом сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании сообщила заведующая горрайонным отделом областного лабораторного центра Минздрава Украины Ирина Хамицевич:

- Девятая неделя года ознаменовалась тем, что мы зарегистрировали случай туляремии. Опасное инфекционное заболевание обнаружено у жительницы Шостки, проживающей в частном секторе и содержащей подсобное хозяйство.

По словам специалиста, в природе заболевание поражает зайцев, кроликов, водяных крыс, мышей полевок. При контакте с больным животным микробы передаются человеку. Источником инфекции могут стать зараженные пищевые продукты и вода. Возбудители могут попасть при вдыхании инфицированной пыли, которая образуется при обмолоте хлеба и обработке зерновых продуктов.

- С целью предупреждения распространения опасной инфекции, особое внимание следует уделить проведению дератизационных мероприятий во всех учреждениях, - отметила Ирина Хамицевч.

Также, помимо туляремии, на минувшей неделе зарегистрировано 17 случаев других инфекционных заболеваний, среди них 3 кишечных инфекции, 9 паразитарных, и 5 капельных, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.