На Сумщине пройдет проверка системы оповещения

Департамент гражданской защиты населения облгосадминистрации предупреждает, что 15 марта в районах и городах Сумщины будет проводиться ежеквартальная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен централизованного запуска, аппаратуры циркулярного вызова и переключением областного и районного радиовещания в соответствии с почасового графика.
Мероприятия направлены на повышение уровня оповещения населения и восстановление неисправных электросирен на подчиненной территории.
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