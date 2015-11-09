На Сумщине пройдет проверка системы оповещения 15 марта на территории Сумщины состоится плановая техническая проверка системы оповещения населения.

Департамент гражданской защиты населения облгосадминистрации предупреждает, что 15 марта в районах и городах Сумщины будет проводиться ежеквартальная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен централизованного запуска, аппаратуры циркулярного вызова и переключением областного и районного радиовещания в соответствии с почасового графика.

Мероприятия направлены на повышение уровня оповещения населения и восстановление неисправных электросирен на подчиненной территории.