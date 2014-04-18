В каждой громаде Сумщины будут детские службы В структуре исполнительной комитетов объединенных громад обязательно должны быть созданы службы по делам детей

Сегодня, 13 марта, во время аппаратного совещания глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил Службе по делам детей совместно с юридическим отделом аппарата облгосадминистрации разработать юридическую сторону данного вопроса, чтобы дети уязвимых категорий Сумщины были обеспечены защитой и заботой в объединенных территориальных общинах.

По словам начальника Службы по делам детей Сумской ОГА Юрия Калиновского, территориальное размещение органа опеки и попечительства сельского, поселкового совета должен быть максимально приближенным к конкретному ребенку, чтобы обеспечить своевременное вмешательство в ситуацию.

Чиновник сообщил, что в условиях объединения территориальных громад на Сумщине прекратили полномочия 67 сельских и поселковых советов, которые имели функции органов опеки и попечительства. Это должно быть компенсировано эффективным контролем, межведомственной взаимодействием, наличием соответствующих услуг, направленных на обеспечение благополучия и безопасности ребенка, в сочетании с самоуправляющимися формами и методами работы по охране детства.

По подсчетам Службы, в 14 ОТГ Сумской области проживает 138 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Дети воспитываются в 14 приемных семьях и двух детских домах семейного типа, другие - в семьях опекунов / попечителей. На учете служб по делам детей находится также 141 ребенок, оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах и проживающий в семьях на территории объединенных громад. Поэтому первый визит вновь избранных должностных лиц громад должен пройти в семьи, где проживают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщил Юрий Калиновский, в январе 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей »по совершенствованию правового статуса служб по делам детей». В соответствии с Законом установлено, что «штатная численность работников служб по делам детей исполнительных органов сельских, поселковых советов соответствующих территориальных громад устанавливается из расчета один работник службы не более чем на одну тысячу детей, но не менее одного работника на объединенную территориальную громаду». Также этим законом определено, что службы по делам детей имеют права юридического лица.