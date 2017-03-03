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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37199

На Сумщине ни один ребенок не замечен в смертельноопасных интернет-группах

Правоохранители Сумщины противостоят киберпреступности и насилию в детской среде.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, представители киберполиции должны максимально способствовать выявлению и предотвращению фактов участия подростков области в смертельных онлайн-квестах.

«Такие эксперименты в соцсетях крайне опасны для здоровья и жизни детей, поэтому правоохранители должны максимально способствовать выявлению и предотвращению таких фактов», - отметил он во время аппаратного совещания.

Как доложил на аппаратном совещании начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергей Тарасенко, подразделения киберполиции тщательно отслеживают причастность детей области к так называемым группам смерти в социальных сетях, предусматривающих прохождение подростками ряда квестов, которые в конечном итоге должны целью доведения ребенка до самоубийства в режиме он-лайн.

В случае возникновения подозрения относительно участия в таких группах смерти специалистами осуществляется изъятие компьютерной техники и других гаджетов, благодаря которым происходит выход в Интернет, и изучается контент. Пока ни одного факта причастности детей области, и в частности пропавших подростков к участию в опасных онлайн играх не установлено.

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