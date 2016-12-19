На Сумщине стартовал избирательный процесс в 4 громадах На Сумщине стартовал избирательный процесс в четырех объединенных территориальных громадах.

В Бочечковской сельской ОТГ Конотопского района, Краснопольский поселковой ОТГ, Кролевецкой городской ОТГ и Ольшанской сельской ОТГ Недригайловского района 30 апреля пройдут выборы. Пока же стартовала избирательная кампания в этих объединенных общинах.

О начале избирательного процесса во всех 47 ОТГ из 19 областей Украины сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.