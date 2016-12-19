На Сумщине стартовал избирательный процесс в 4 громадах

В Бочечковской сельской ОТГ Конотопского района, Краснопольский поселковой ОТГ, Кролевецкой городской ОТГ и Ольшанской сельской ОТГ Недригайловского района 30 апреля пройдут выборы. Пока же стартовала избирательная кампания в этих объединенных общинах.
О начале избирательного процесса во всех 47 ОТГ из 19 областей Украины сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
30 апреля состоятся первые выборы глав и депутатов в четырех объединенных территориальных громадах Сумской области....
На Сумщине установлены результаты выборов во всех 13 объединенных территориальных общинах....
Главной задачей ближайшей сессии новоизбранных советов ОТГ будет создание органов исполнительной власти....
30750 избирателей Сумщины приняли участие в выборах органов местной власти в 13 территориальных громадах, что составляет 51,38% от общего количества...