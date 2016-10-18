Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46116

В Краснополье центр админуслуг сделают за шведские деньги

Краснопольская объединенная территориальная громада выбрана для участия в конкурсном отборе для создания ЦПАУ, который проводился шведской компанией SKL International.

Подписания соглашения о партнерстве состоится 14 марта в Киеве.

«В работе Краснопольской райгосадминистрации особое внимание уделено вопросу привлечения дополнительных средств и участия конкурсах и проектах, где отдельным пунктом является проведение работы по реализации в районе различного рода инвестиций, в том числе и международных», - отметил глава райгосадминистрации Юрий Яремчук.

По его словам, с целью создания ЦПАУ, который бы смог обеспечить надлежащие условия для эффективного предоставления административных услуг, соответствующего качества обслуживания жителей района, оказание информационно-консультационных услуг, райгосадминистрацией была подана заявка на участие в конкурсном отборе, который проводился шведской компанией SKL International.

По результатам проведенного конкурса из числа более чем 80 претендентов Краснопольская объединенная территориальная громада отобрана для участия в данном проекте, который предусматривает ремонт и оборудование центра предоставления админуслуг, а также обучение соответствующих специалистов.

Компания SKL International реализует Начальную фазу проекта U-LEAD component 2 «Создание центров предоставления административных услуг и повышения осведомленности населения о местном самоуправлении» в части развития Центров административных услуг, финансируемого Европейским Союзом и Шведским агентством международного развития (Sida).

«Воплощая этот проект в жизнь, мы делаем важный шаг навстречу громаде. Ведь необходимость совершенствования системы предоставления административных услуг в Краснопольском районе назрела давно. Это будет не просто открытие Центра предоставления административных услуг, а демонстрация изменений, которые происходят, символ изменения лица общества и отношение власти к гражданину», - подчеркнул Юрий Яремчук.

Общество Краснополье ЦПАУ

По тематике

07.02.2017 12:55

Шведы могут помочь открыть на Сумщине центры админуслуг

Объединенные громады Сумщины могут получить финансирование на открытие центров админуслуг....

05.01.2017 17:16

Сумской ЦПАУ идет на Рождественские каникулы

В течение трех дней, 7, 8 и 9 января, Центр предоставления административных услуг в Сумах временно приостановит свою работу....

05.01.2017 08:40

В Краснополье ввели в действие реконструированную центральную котельную

Обустройство котельной тремя твердотопливными котлами мощностью 1 МВт каждый произошло за счет средств Государственного фонда регионального развития....

14.12.2016 13:35

Сумской ЦПАУ временно не предоставляет услуги земельного кадастра

Представители Управления Госгеокадастра временно приостанавливают прием документов и выдачу результатов предоставления административных услуг в помещении Центра административных услуг Сумского горсовета....

В Краснополье установили бюст Тараса Шевченко
18.10.2016 12:02

В Краснополье установили бюст Тараса Шевченко

На Праздник Покровы, 14 октября, в Краснополье открыли памятный знак Тарасу Шевченко....

Новости

Сумские студентки взяли «бронзу» чемпионата Европы
Сегодня 18:16
В каждой громаде Сумщины будут детские службы
Сегодня 17:54
За выходные полиция Сумщины раскрыла одиннадцать краж чужого имущества
Сегодня 17:29
В Сумах завтра пройдет тарифный исполком
Сегодня 17:22
Спасатели предостерегают об опасности пожаров в экосистемах
Сегодня 17:17
«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами
Сегодня 17:00
У жительницы Шостки обнаружили туляремию
Сегодня 16:54
АТОшника с Сумщины убили свои - в спину во время сна?
Сегодня 16:31
На Сумщине стартовал избирательный процесс в 4 громадах
Сегодня 16:30
На Сумщине пограничники задержали автомобиль с пятью тоннами гербицидов
Сегодня 16:14
В Краснополье центр админуслуг сделают за шведские деньги
Сегодня 15:46
На Сумщине ни один ребенок не замечен в смертельноопасных интернет-группах
Сегодня 15:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.