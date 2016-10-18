В Краснополье центр админуслуг сделают за шведские деньги

Подписания соглашения о партнерстве состоится 14 марта в Киеве.
«В работе Краснопольской райгосадминистрации особое внимание уделено вопросу привлечения дополнительных средств и участия конкурсах и проектах, где отдельным пунктом является проведение работы по реализации в районе различного рода инвестиций, в том числе и международных», - отметил глава райгосадминистрации Юрий Яремчук.
По его словам, с целью создания ЦПАУ, который бы смог обеспечить надлежащие условия для эффективного предоставления административных услуг, соответствующего качества обслуживания жителей района, оказание информационно-консультационных услуг, райгосадминистрацией была подана заявка на участие в конкурсном отборе, который проводился шведской компанией SKL International.
По результатам проведенного конкурса из числа более чем 80 претендентов Краснопольская объединенная территориальная громада отобрана для участия в данном проекте, который предусматривает ремонт и оборудование центра предоставления админуслуг, а также обучение соответствующих специалистов.
Компания SKL International реализует Начальную фазу проекта U-LEAD component 2 «Создание центров предоставления административных услуг и повышения осведомленности населения о местном самоуправлении» в части развития Центров административных услуг, финансируемого Европейским Союзом и Шведским агентством международного развития (Sida).
«Воплощая этот проект в жизнь, мы делаем важный шаг навстречу громаде. Ведь необходимость совершенствования системы предоставления административных услуг в Краснопольском районе назрела давно. Это будет не просто открытие Центра предоставления административных услуг, а демонстрация изменений, которые происходят, символ изменения лица общества и отношение власти к гражданину», - подчеркнул Юрий Яремчук.
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