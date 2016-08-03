В Сумах пройдет уличная акция «Библиотека - Дом, где живет счастье!»

В программе акции: создание коллажа «Счастье - глазами сумчан»; выставки литературы «Счастье - это ...», «Счастье глазами писателей»; мастер-класс «Выбери себе друга», открытки-поздравления «Открытка-Счастливка»; каждый участник акции получит от библиотекарей «Гормон счастья».
Место проведения - ул. Соборная. Начало - 12:00.
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