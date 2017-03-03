За выходные полиция Сумщины раскрыла одиннадцать краж чужого имущества

Сотрудники полиции Кролевца по подозрению в совершении кражи задержали 23 летнего жителя села Мутин. Установлено, что он, после совместного распития спиртных напитков вместе со своим 46-летним знакомым, украл у него мобильный телефон.

В селе Студенок Глуховского района местная жительница заявила в полицию о краже мобильного телефона и двух золотых колец из дома. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что кражу этих вещей у собственной матери совершил ее же сын. Похищенное он реализовал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В Белопольском районе полиция задержала 27-летнего мужчину, который повредив навесной замок, проник в помещение летней кухни в домовладении 45-летнего жителя села Цимбаливка и похитил оттуда 31 килограмм меда и другие продукты питания, причинив хозяину ущерб на сумму более 2000 гривен.

В Сумах правоохранители раскрыли кражу из магазина, расположенного в торгово-развлекательном центре на улице Харьковской и задержали 16-летнего подростка, который похитил оттуда одежду на сумму 2098 гривен.

Также в областном центре полицейские задержали 30-летнего сумчанина, который повредив замки на дверях, проник в подвал дома №20/1 по проспекту Лушпы и похитил 50 метров телефонного кабеля. По всем фактам краж открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит граждан со всей серьезностью относиться к сохранности собственного имущества. Не впускать в дом незнакомых или малознакомых лиц, не забывать запирать двери на ключ, отправляясь из дома и закрывать балконные двери и окна, если вы проживаете на нижних этажах или в частных домах, а также не оставлять личные вещи без присмотра в общественных местах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.