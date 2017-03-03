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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2995

За выходные полиция Сумщины раскрыла одиннадцать краж чужого имущества

С начала нынешнего года на Сумщине зарегистрировано 635 краж, из которых раскрыто 418. Только за три последних дня на территории Сумской области полиция зарегистрировала 23 кражи и раскрыла 11 краж из квартир, магазинов, учреждений и других помещений.

Сотрудники полиции Кролевца по подозрению в совершении кражи задержали 23 летнего жителя села Мутин. Установлено, что он, после совместного распития спиртных напитков вместе со своим 46-летним знакомым, украл у него мобильный телефон.

В селе Студенок Глуховского района местная жительница заявила в полицию о краже мобильного телефона и двух золотых колец из дома. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что кражу этих вещей у собственной матери совершил ее же сын. Похищенное он реализовал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В Белопольском районе полиция задержала 27-летнего мужчину, который повредив навесной замок, проник в помещение летней кухни в домовладении 45-летнего жителя села Цимбаливка и похитил оттуда 31 килограмм меда и другие продукты питания, причинив хозяину ущерб на сумму более 2000 гривен.

В Сумах правоохранители раскрыли кражу из магазина, расположенного в торгово-развлекательном центре на улице Харьковской и задержали 16-летнего подростка, который похитил оттуда одежду на сумму 2098 гривен.

Также в областном центре полицейские задержали 30-летнего сумчанина, который повредив замки на дверях, проник в подвал дома №20/1 по проспекту Лушпы и похитил 50 метров телефонного кабеля. По всем фактам краж открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит граждан со всей серьезностью относиться к сохранности собственного имущества. Не впускать в дом незнакомых или малознакомых лиц, не забывать запирать двери на ключ, отправляясь из дома и закрывать балконные двери и окна, если вы проживаете на нижних этажах или в частных домах, а также не оставлять личные вещи без присмотра в общественных местах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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