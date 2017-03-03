Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02108

Полицейские Шостки по «горячим» следам задержали грабителя-псевдополисмена

Десять минут понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы задержать за совершение ограбления ранее судимого за имущественные преступления 25-летнего мужчину.

На линию «102» с заявлением об ограблении обратилась 25-летняя жительница Шосткинского района. Молодая женщина объяснила: когда она находилась в райцентре, ее знакомый открыто забрал у нее мобильный телефон и скрылся. Приметы злоумышленника сразу были переданы всем нарядам полиции, которые в это время работали в городе.

«Благодаря принятым срочным мерам подозреваемого удалось задержать за считанные минуты, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 25-летний житель одного из сел Шосткинского района. При себе мужчина имел мобильный телефон, который он забрал у потерпевшей».

Как выяснили полицейские, в прошлом подозреваемый учился вместе с потерпевшей, поэтому, встретившись с ней в городе, решил разжиться на ее доверии.

Злоумышленник вначале назвался действующим работником полиции, для чего продемонстрировал собеседнице удостоверение, при дальнейшей проверке оказавшимся сувенирным. Затем попросил у нее мобильный - якобы для проверки е-мейла по базе данных. Женщина, обнаружив разумную осторожность, сама сняла крышку гаджета, вынула аккумулятор и показала идентификационный номер мобильного. Взяв в руки разобранный телефон, горе-знакомый пытался было забрать у заявительницы и аккумулятор. Однако, едва та потребовала вернуть ей сотовый, тут же бросился бежать. Потерпевшей же не оставалось ничего иного, как с помощью прохожих вызвать полицию.

Сам подозреваемый объясняет: он пытался таким образом «вернуть» долг. По его словам, несколько лет назад потерпевшая продала ему за 400 гривен мобильный телефон, а он оказался краденый. Гаджет якобы позже изъяли правоохранители, вот поэтому он и хотел вернуть себе затраченные средства, но знакомая денег не отдавала.

Итак, изъятый у злоумышленника мобильный телефон возвращен владелице. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное псевдополисмену грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.