Полицейские Шостки по «горячим» следам задержали грабителя-псевдополисмена

На линию «102» с заявлением об ограблении обратилась 25-летняя жительница Шосткинского района. Молодая женщина объяснила: когда она находилась в райцентре, ее знакомый открыто забрал у нее мобильный телефон и скрылся. Приметы злоумышленника сразу были переданы всем нарядам полиции, которые в это время работали в городе.

«Благодаря принятым срочным мерам подозреваемого удалось задержать за считанные минуты, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 25-летний житель одного из сел Шосткинского района. При себе мужчина имел мобильный телефон, который он забрал у потерпевшей».

Как выяснили полицейские, в прошлом подозреваемый учился вместе с потерпевшей, поэтому, встретившись с ней в городе, решил разжиться на ее доверии.

Злоумышленник вначале назвался действующим работником полиции, для чего продемонстрировал собеседнице удостоверение, при дальнейшей проверке оказавшимся сувенирным. Затем попросил у нее мобильный - якобы для проверки е-мейла по базе данных. Женщина, обнаружив разумную осторожность, сама сняла крышку гаджета, вынула аккумулятор и показала идентификационный номер мобильного. Взяв в руки разобранный телефон, горе-знакомый пытался было забрать у заявительницы и аккумулятор. Однако, едва та потребовала вернуть ей сотовый, тут же бросился бежать. Потерпевшей же не оставалось ничего иного, как с помощью прохожих вызвать полицию.

Сам подозреваемый объясняет: он пытался таким образом «вернуть» долг. По его словам, несколько лет назад потерпевшая продала ему за 400 гривен мобильный телефон, а он оказался краденый. Гаджет якобы позже изъяли правоохранители, вот поэтому он и хотел вернуть себе затраченные средства, но знакомая денег не отдавала.

Итак, изъятый у злоумышленника мобильный телефон возвращен владелице. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное псевдополисмену грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.