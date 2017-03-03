Спасатели предостерегают об опасности пожаров в экосистемах Наступила весна, и граждане активно взялись за упорядочение приусадебных участков, сжигание сухой растительности и мусора у своих домов.

В связи с повышением температурных показаний такие действия людей приводят к возгораниям на открытых территориях, частных хозяйствах, в лесном массиве и на лугах, которые могут перерасти в масштабные пожары.

В течение прошлой недели огонь охватывал сухую траву, остатки растительности, мусора в Ахтырском, Бурынском, Глуховском, Сумском, Путивльском, Белопольском, Кролевецком, Конотопском, Шосткинском, Недригайловском, Ямпольском районах и Сумах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет десятки гектаров. Сезон пожаров в экосистемах только начался, а уже зафиксирован первый случай травмирования в результате сжигания остатков сухой растительности. Беда случилась 8 марта на собственном огороде с пожилой женщиной в г. Кролевец.

Загорания сухой травы и мусора во время хозяйственных работ уже успели принести убытки имуществу населения. В частности, 9 марта в с. Реутинцы Кролевецкого района и с. Кузьки Конотопского района хозяева жгли ветки и мусор на территориях своих дворов. Это привело к перебрасыванию пламени на хозяйственные постройки, которые в результате этого были уничтожены.

Кстати, на минувших выходные возникло 32 пожара на территории области. Из них 25 - загорание сухой растительности и травы.

Уважаемые граждане! Учитывая резкое увеличение количества возгораний сухостоя, и с целью предупреждения возникновения трагических последствий, Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают вас соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. В первую очередь, не выжигайте стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными зданиями, не разбрасывайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не игрались с огнем.

При выявлении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности попробуйте загасить загорание самостоятельно. Если огонь и достаточно значительный, немедленно вызывайте Службу спасения по номеру 101!