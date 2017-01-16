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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:1683

Сумские студентки взяли «бронзу» чемпионата Европы

Украинские лучницы уступили француженкам в полуфинале, но сумели завоевать медали. выиграв у россиянок.

Женская сборная Украины (студентки СумГПУ Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова-Косташ и Вероника Марченко) завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по стрельбе из лука в командных соревнованиях.

Наше трио в полуфинале уступило француженкам 0:6, но в в борьбе за 3-е место победило команду России 6:0.

В свою очередь, мужская команда Украины также вышла в полуфинал, где со счетом 3:5 уступила будущим чемпионам Европы итальянцам, а в бронзовом финале Сергей Макаревич, Юрий Гавелко и сумчанин Никита Шишкин проиграли россиянам 1:5.

В индивидуальных стрельбах Вероника Марченко стала чемпионкой, Лидия Сиченикова была четвертой, а Анастасия Павлова – девятой. Никита Шишкин был 17-ым.

В общем зачете сборная Украины заняла четвертое место. Выше только Россия, Италия и Франция.

Спорт Стрельба из лука

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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