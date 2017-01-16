Сумские студентки взяли «бронзу» чемпионата Европы

Женская сборная Украины (студентки СумГПУ Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова-Косташ и Вероника Марченко) завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по стрельбе из лука в командных соревнованиях.
Наше трио в полуфинале уступило француженкам 0:6, но в в борьбе за 3-е место победило команду России 6:0.
В свою очередь, мужская команда Украины также вышла в полуфинал, где со счетом 3:5 уступила будущим чемпионам Европы итальянцам, а в бронзовом финале Сергей Макаревич, Юрий Гавелко и сумчанин Никита Шишкин проиграли россиянам 1:5.
В индивидуальных стрельбах Вероника Марченко стала чемпионкой, Лидия Сиченикова была четвертой, а Анастасия Павлова – девятой. Никита Шишкин был 17-ым.
В общем зачете сборная Украины заняла четвертое место. Выше только Россия, Италия и Франция.
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