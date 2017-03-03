ПФК "Сумы" усилился еще тремя игроками ПФК "Сумы" подписал полузащитников Антона Муховикова, Ивана Комлева и Никиту Коновалова, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контрактов с футболистами не сообщаются.

32-летний Муховиков уже выступал в составе сумской команды. В сезоне-2013/14 он провел восемь матчей за ПФК "Сумы" в первой лиге и забил 1 мяч. А в первой части текущего сезона, будучи игроком МФК "Николаев", он выходил на поле в 19 поединках во всех турнирах и отметился 1 голом.

В свою очередь, 22-летний Комлев перед тем, как подписать договор с "Сумами", выступал за запорожский "Металлург". На его счету 16 матчей и 1 забитый мяч.

А вот 22-летний Коновалов первую часть сезона провел в ФК "Полтава", но сыграл лишь в одной кубковой встрече.

После 20-ти туров ПФК "Сумы" занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 18 очков. Ближайший поединок команда проведет 19 марта на выезде против ФК "Тернополь".