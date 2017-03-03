Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04101

ПФК "Сумы" усилился еще тремя игроками

ПФК "Сумы" подписал полузащитников Антона Муховикова, Ивана Комлева и Никиту Коновалова, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контрактов с футболистами не сообщаются.

32-летний Муховиков уже выступал в составе сумской команды. В сезоне-2013/14 он провел восемь матчей за ПФК "Сумы" в первой лиге и забил 1 мяч. А в первой части текущего сезона, будучи игроком МФК "Николаев", он выходил на поле в 19 поединках во всех турнирах и отметился 1 голом.

В свою очередь, 22-летний Комлев перед тем, как подписать договор с "Сумами", выступал за запорожский "Металлург". На его счету 16 матчей и 1 забитый мяч.

А вот 22-летний Коновалов первую часть сезона провел в ФК "Полтава", но сыграл лишь в одной кубковой встрече.

После 20-ти туров ПФК "Сумы" занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 18 очков. Ближайший поединок команда проведет 19 марта на выезде против ФК "Тернополь".

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

Вчера 17:00

«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами

11 марта в Полтаве прошел товарищеский матч между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом»....

09.03.2017 16:47

ПФК «Сумы» подписал еще четырех футболистов

Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста....

07.03.2017 17:32

Олег Гусев может перейти в Бундеслигу

Бывший полузащитник «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб....

07.03.2017 15:12

ПФК «Сумы» сыграл вничью с запорожцами

Контрольный матч между ПФК «Сумы» и запорожским «Металлургом» состоялся 6 марта....

03.03.2017 13:53

ПФК «Сумы» пополнит состав игроками аматорского «Агробизнес-ТСК»

Состав ПФК «Сумы» будет укреплен несколькими ведущими игроками роменского аматорского клуба «Агробизнес-TСK»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.