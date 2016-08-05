Суд закрыл дело директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры

Начальник отдела прокуратуры Сумской области Андрей Байдак говорит: «Я не могу не обратить внимание суда на истечение сроков наложения взыскания, поскольку в соответствии со статьей 247 такое дело подлежит закрытию. у меня есть соответствующее ходатайство».
Адвокат Александра Вегеры Алексей Маковский сообщил: «Мною через канцелярию суда было подано аналогичное ходатайство. Срок наложения админвзыскания закончился».
Судья Заречного суда г. Сумы решила: «Закрыть производство в отношении Вегеры, в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности».
Админпротокол за нарушение закона «О предотвращении коррупции» на Александра Вегеру составили 11 октября прошлого года потому, что он, как директор коммунального предприятия подписал договор аренды автомобиля «Тойота Ленд Крузер» с женщиной, которая является его женой. Напомним, 24 февраля суд признал виновным Александра Вегеру в другом коррупционном нарушении - за подписание приказов о премировании и отпуска своей дочери и зятю. Его оштрафовали на 3400 гривен, говорится в сюжете UA:СУМИ.
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