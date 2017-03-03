Сумские пограничники спугнули контрабандистов орехов

Во время проверки госграницы неподалеку от с. Грабовское пограничный патруль, в нескольких десятках метров от границы, обнаружил автомобиль марки «УАЗ» и двух человек, которые выгружали картонные коробки и канистры.
Заметив приближение пограничников, неизвестные лица бросили пакеты, которые выгружали, сели в автомобиль и скрылись с места происшествия в направлении с. Грабовское.
Осмотрев место осуществления противоправной деятельности, правоохранители обнаружили 10 пустых двадцатилитровых канистр и 4 картонные коробки с чищенными грецкими орехами.
Обнаруженный груз, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу на территорию России, будет передан работникам фискальной службы.
Сейчас продолжаются мероприятия поиска лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщает госпогранслужба.