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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30223

Сумские пограничники спугнули контрабандистов орехов

Пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда не допустили незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Во время проверки госграницы неподалеку от с. Грабовское пограничный патруль, в нескольких десятках метров от границы, обнаружил автомобиль марки «УАЗ» и двух человек, которые выгружали картонные коробки и канистры.

Заметив приближение пограничников, неизвестные лица бросили пакеты, которые выгружали, сели в автомобиль и скрылись с места происшествия в направлении с. Грабовское.

Осмотрев место осуществления противоправной деятельности, правоохранители обнаружили 10 пустых двадцатилитровых канистр и 4 картонные коробки с чищенными грецкими орехами.

Обнаруженный груз, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу на территорию России, будет передан работникам фискальной службы.

Сейчас продолжаются мероприятия поиска лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщает госпогранслужба.

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