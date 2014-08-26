Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22424

В Сумах пройдет марш добровольцев

Сегодня, 14 марта, в Сумах будут праздновать День украинских добровольцев.

Марш начнется в 18:30 от памятного знака Борцам за волю Украины (на ул. 20 лет Победы – на спуске к Прокофьевскому мосту), а завершится на пл. Независимости.

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Общество Добровольцы Марш

По тематике

01.12.2016 16:56

Сегодня в Сумах пройдет марш достоинства

В память о событиях кровавого разгона Майдана «Беркутом» в 2013 году в Сумах состоится марш достоинства....

В Сумах провели марш в честь Карпатской Украины (видео)
16.03.2016 09:10

В Сумах провели марш в честь Карпатской Украины (видео)

15 марта Сумское отделение ВОО «Сокіл» организовало первый в восточной части Украины марш памяти защитников Карпатской Украины....

19.01.2015 13:04

Экс-руководитель Правого сектора Сумщины решил уклониться от призыва, чтобы остаться добровольцем

Об этом сообщила информационная служба Сумского областного общества УНСО.... 2

17.12.2014 08:00

В Сумах прошел Марш памяти погибшего в АТО Сергея Табалы (видео)

16 декабря сумчане провели факельное шествие, приуроченное ко дню рождения молодого «киборга», защитника Донецкого аэропорта, с позывным Север....

Депутат Сумского горсовета ушел добровольцем на войну
26.08.2014 13:56

Депутат Сумского горсовета ушел добровольцем на войну

Депутат Сумского городского совета (фракция ВО «Батьківщина») Виктор Коваленко 22 августа ушел добровольцем служить в Вооруженные Силы Украины.... 3

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В Сумах снова повысили тарифы на троллейбусы
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На Сумщине за сутки уничтожено 2 и найдено 1 боеприпас времен войны
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Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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