В Сумах пройдет марш добровольцев

Марш начнется в 18:30 от памятного знака Борцам за волю Украины (на ул. 20 лет Победы – на спуске к Прокофьевскому мосту), а завершится на пл. Независимости.
В память о событиях кровавого разгона Майдана «Беркутом» в 2013 году в Сумах состоится марш достоинства....
15 марта Сумское отделение ВОО «Сокіл» организовало первый в восточной части Украины марш памяти защитников Карпатской Украины....
Об этом сообщила информационная служба Сумского областного общества УНСО.... 2
16 декабря сумчане провели факельное шествие, приуроченное ко дню рождения молодого «киборга», защитника Донецкого аэропорта, с позывным Север....
Депутат Сумского городского совета (фракция ВО «Батьківщина») Виктор Коваленко 22 августа ушел добровольцем служить в Вооруженные Силы Украины.... 3