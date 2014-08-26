В Сумах пройдет марш добровольцев Сегодня, 14 марта, в Сумах будут праздновать День украинских добровольцев.

Марш начнется в 18:30 от памятного знака Борцам за волю Украины (на ул. 20 лет Победы – на спуске к Прокофьевскому мосту), а завершится на пл. Независимости.