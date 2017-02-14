В Ромны съехались будущие кинологи со всей Украины 13 марта на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) уже в двенадцатый раз начались четырехмесячные курсы для людей, желающих овладеть профессией кинолога.

За парты сели 15 слушателей всех возрастов со всех уголков Украины: Ромен, Дрогобыча, Черкасс, Днепра, Киева. Всех их объединяет желание научиться спасать людей вместе со своими четвероногими друзьями. Кроме этого, они будут учиться минно-розыскному делу.

После сдачи соответствующих государственных экзаменов новоиспеченные специалисты получат профессию «спасатель-кинолог», что даст им возможность работать в государственных структурах (ГСЧС и других министерствах и ведомствах), а также в частном секторе. Слушатели будут изучать анатомию и физиологию собак, дисциплины по разведению и дрессировке, кормлению и содержанию, уходу и гигиене четвероногих помощников. Они будут проходить тренинги, овладеют знаниями по ветеринарии.