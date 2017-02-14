Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58235

В Ромны съехались будущие кинологи со всей Украины

13 марта на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) уже в двенадцатый раз начались четырехмесячные курсы для людей, желающих овладеть профессией кинолога.

За парты сели 15 слушателей всех возрастов со всех уголков Украины: Ромен, Дрогобыча, Черкасс, Днепра, Киева. Всех их объединяет желание научиться спасать людей вместе со своими четвероногими друзьями. Кроме этого, они будут учиться минно-розыскному делу.

После сдачи соответствующих государственных экзаменов новоиспеченные специалисты получат профессию «спасатель-кинолог», что даст им возможность работать в государственных структурах (ГСЧС и других министерствах и ведомствах), а также в частном секторе. Слушатели будут изучать анатомию и физиологию собак, дисциплины по разведению и дрессировке, кормлению и содержанию, уходу и гигиене четвероногих помощников. Они будут проходить тренинги, овладеют знаниями по ветеринарии.

Общество Кинологи Спасатели

По тематике

На Сумщине спасатели деблокировали водителя из машины, попавшей в ДТП
09.03.2017 12:41

На Сумщине спасатели деблокировали водителя из машины, попавшей в ДТП

8 марта в 18:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Сумы - Полтава в Ахтырском...

06.03.2017 13:42

В Сумах на водоеме спасли рыбака

Сегодня, 6 марта, в 10:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Сумы на р. Псел...

На Масленицу сумские спасатели устроили праздник безопасности
27.02.2017 08:29

На Масленицу сумские спасатели устроили праздник безопасности

25 февраля в сумском городском парке имени Кожедуба состоялись культурно-развлекательные мероприятия, посвященные Масленице....

21.02.2017 12:20

Роменских спасателей учили американские инструкторы

Завершился тренинг для химических подразделений ГСЧС Украины...

14.02.2017 10:55

Роменские спасатели выиграли футзальный турнир в Харькове

9 февраля в Харькове проходили соревнования по футзалу среди подразделений ГСЧС восточных регионов....

Новости

В Сумах снова повысили тарифы на троллейбусы
Сегодня 11:03
Завтра в Сумах пройдет внеочередная сессия облсовета
Сегодня 14:54
Неполный рабочий день дает возможность получить налоговую льготу
Сегодня 14:47
В Сумах металлисты пытались украсть столб
Сегодня 14:17
В Сумах копы показали коммунальщикам ямы на дорогах
Сегодня 13:45
Роменчанин добровольно выдал в полицию несколько десятков боеприпасов
Сегодня 13:26
В Сумах проведут срочную сессию облсовета
Сегодня 13:12
На Сумщине за сутки уничтожено 2 и найдено 1 боеприпас времен войны
Сегодня 12:55
В Сумах пьяный пенсионер решил присоединиться к ДТП, а потом сбежал
Сегодня 12:27
На сумской границе у россиянина обнаружили серебряную монету 1818 года выпуска
Сегодня 12:00
Сумской исполком пойдет в народ
Сегодня 11:40
В Сумах сторонники блокады Донбасса вышли на митинг
Сегодня 11:25
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.