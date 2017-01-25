В Сумах снова повысили тарифы на троллейбусы Сегодня, 14 марта, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП СГС «Электроавтотранс».

Согласно расчетам предприятия, в связи со сложившимейся экономической ситуацией – повышение минимальной зарплаты, повышение тарифа на электроэнергию и т.д. – исполкому предлагались такие тарифы: одна поездка в троллейбусе - 2,64 грн, в автобусах – 3,69 грн.

Советник мэр Виктор Волонтырец предложил установить тарифы для горожан – 2,00 грн на троллейбусы и 3,00 грн на автобусы, остальное должен компенсировать предприятию городской бюджет. Напомним, в конце декабря тарифы уже поднимали - до 1,75 грн на троллейбцсы, и до 3,00 грн на автобусы (тогда компенсация из бюджета составляла 45 копеек).

Кроме того, вводятся проездные четырех видов. Месячный проездной на поездку в троллейбусе - 60 грн., для учеников 1-4 классов - 30 грн., на проезд в автобусе - 120 грн., на проезд в автобусе и троллейбусе - 160 грн.

После этого депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков напомнил предвыборные обещания партии ВО «Батькивщина», передав членам исполкома листовки партии. Секретарь горсовета Андрей Баранов разбросал листовки по всему кабинету, предложив депутатам не хамить. После этого произошла перепалка между мэром Сум Александром Лысенко и депутатами горсовета Крамченковым и Владимиром Чепиком, которые требовали выполнять предвыборные обещания, как-то ежегодный анализ обоснованности коммунальных тарифов с привлечением общественности. Мэр Сум напирал на тарифы на газ, электроэнергию и т.д.

В конце концов, после часового обсуждения за повышение тарифов проголосовали 9 членов исполкома (минимально необходимое количество). Решение вступит в силу с момента опубликования, хотя директор предприятия Виталий Однорог просил с 1 апреля.