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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25317

В Сумах сторонники блокады Донбасса вышли на митинг

Сегодня, 14 марта, около сотни сумчан вышли на акцию против силового разгона участников торговой блокады на Донбассе.

По словам одного из участников, таким образом они хотят высказать свое негативное отношение к подобным действиям правоохранителей и акцентировать внимание народа на том, что на торговых отношениях с страной-агрессором наживаются в первую очередь депутаты и чиновники, которые торгуют контрабандой, пишет 0542.ua.

Активисты требуют созвать сессию облсовета и написать петицию, адресованную государственным властям.  Присутствующие хотят отставки министра внутренних дел Арсена Авакова,  а также компенсацию денег на лечение пострадавших в результате разгона участников торговой блокады.

Губернатор Сумщины Николай Клочко встретился с митингующими и призвал их действовать в правовом поле, а председатель облсовета Владимир Токарь уже подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии облсовета.

Напомним, сегодня ночью правоохранители осуществили ликвидации редута активистов блокады Донбасса на железнодорожной станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка (Донецкая область). По официальным заявлением начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, часть активистов были задержаны и опрошены, а некоторых уже отпустили домой.

Общество Блокада Донбасса

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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