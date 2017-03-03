В Сумах сторонники блокады Донбасса вышли на митинг

По словам одного из участников, таким образом они хотят высказать свое негативное отношение к подобным действиям правоохранителей и акцентировать внимание народа на том, что на торговых отношениях с страной-агрессором наживаются в первую очередь депутаты и чиновники, которые торгуют контрабандой, пишет 0542.ua.
Активисты требуют созвать сессию облсовета и написать петицию, адресованную государственным властям. Присутствующие хотят отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, а также компенсацию денег на лечение пострадавших в результате разгона участников торговой блокады.
Губернатор Сумщины Николай Клочко встретился с митингующими и призвал их действовать в правовом поле, а председатель облсовета Владимир Токарь уже подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии облсовета.
Напомним, сегодня ночью правоохранители осуществили ликвидации редута активистов блокады Донбасса на железнодорожной станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка (Донецкая область). По официальным заявлением начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, часть активистов были задержаны и опрошены, а некоторых уже отпустили домой.
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