На Сумщине за сутки уничтожено 2 и найдено 1 боеприпас времен войны В течение 13 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили ручную гранату Ф-1 и минометную мину.

Кроме того, граждане нашли артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Шосткинского, Роменского и Сумского районов.

Так, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва гранату Ф-1 и минометную мину калибра 122 мм. Первый взрывоопасный предмет был накануне обнаружен в поле случайным прохожим на расстоянии 4 км от жилых домов. Мину нашел во время прогулки также случайный прохожий на расстоянии 700 м от дачных домов.

В этот же день в 15:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Вовна Шосткинского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 125-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его нашел местный сельский голова в поле на расстоянии 700 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, предоставленная заявка в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

С наступлением весны люди чаще гуляют в лесах, готовят приусадебные участки в огородных работ, а потому могут натолкнуться на взрывоопасные предметы. В связи с этим спасатели предостерегают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».