Неполный рабочий день дает возможность получить налоговую льготу

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что в 2017 году размер заработной платы, который дает право на получение налоговой социальной льготы составляет 2240 гривен (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 1600 гривен х 1,4).

А это означает, что физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу, если размер его заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.