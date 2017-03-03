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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4755

Неполный рабочий день дает возможность получить налоговую льготу

В соответствии с положениями Налогового кодекса Украины (ст. 169) налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 гривен.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что в 2017 году размер заработной платы, который дает право на получение налоговой социальной льготы составляет 2240 гривен (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 1600 гривен х 1,4).

А это означает, что физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу, если размер его заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.

 
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