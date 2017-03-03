В Сумах пьяный пенсионер решил присоединиться к ДТП, а потом сбежал Патрульные оперативно установили личность водителя, который скрылся с места ДТП.

11 марта, около 16 часов, на улице Героев Крут произошло столкновение между автомобилями Opel и Renault.

Не успели водители выйти из автомобилей, как в Opel въехал еще и ЗАЗ. Водитель ЗАЗ сразу же покинул место ДТП. Шокированные участники ДТП вызвали на место происшествия инспекторов, которым и рассказали ситуацию, которая возникла.

Пока один экипаж оформлял ДТП, другой начал поиски беглеца.

По данным номерными знаками, которые указали свидетели, патрульные оперативно разыскали автомобиль. 65-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, что и подтвердилось выводом из медицинского учреждения.

Инспекторы составили на него 3 админматериала по статьям 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.