В Сумах копы показали коммунальщикам ямы на дорогах Патрульные совместно с коммунальными предприятиями города провели обследование проезжей части Сум.

По окончании зимнего периода на дорогах Сум образовалась ямы, которые заставляют водителей транспортных средств резко менять направление движения, выезжать на полосу встречного движения, тем самым создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения.

Чтобы привести улично-дорожную сеть в пригодное для движения транспорта состояние, сотрудниками Управления патрульной полиции в городе Сумы вместе с дорожными и коммунальными службами проведено обследование проезжей части областного центра. Информацию о проведении обследования направили мэру.