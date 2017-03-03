В Сумах металлисты пытались украсть столб Патрульные поймали 2 мужчин, которые пытались похитить металлический столб.

11 марта, около 14 часов, патрулируя улицу Привокзальную, патрульные заметили 2 мужчин, которые что-то копали на огороженной территории на улице Привокзальной. Заметив, что полицейские идут в их направлении, граждане прекратили копать.

Как выяснилось, ранее судимые 28-и 29-летние граждане покусились на металлический столбик, который и решили выкопать. Рядом патрульные обнаружили место, откуда уже были выкопаны 4 столбика. Сами же мужчины путались в показаниях.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.