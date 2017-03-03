В Сумах проведут срочную сессию облсовета Протестующие на площади Независимости участники АТО и активисты требуют срочно провести сессию областного совета.

Об этом собравшиеся под стенами облгосадминистрации по поводу поддержки блокады железнодорожного движения на Востоке страны заявили главе облсовета Владимиру Токарю, который вышел к протестующим.

«Я готовлю распоряжение о проведении сессии, и сейчас мы постараемся собрать депутатов. Но сделать это не так просто: люди работают в районах, кто-то в командировке, кто-то на больничном... И, в конце концов, мы должны придерживаться определенной процедуры и норм действующего законодательства», - сказал Токарь.

«Я понимаю возмущение общественности по задержанию участников блокады, но произошло это событие, слава Богу, не в Сумской области, и я не буду это комментировать. Однако если вопрос настолько вас беспокоит, что вы пришли к областной власти и требуете провести внеочередную сессию облсовета, помогите нам собрать депутатов», - обратился к протестующим главы Сумкой облгосадминистрации Николай Клочко.

К разговору с участниками АТО присоединился и заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош:

«Мне все равно, кто стоит за блокадой, какие политические деятели, - подчеркнул он. - Но все должно быть в правовом поле. Скажите мне, есть ли хоть одна инициатива по внесению изменений в действующее законодательство по урегулированию логистики по поставкам энергоносителей? Мы, как представители исполнительной власти, должны обеспечить, чтобы в школах было тепло, дети имели организованное питание, в больницах было электропитание, созданы нормальные условия для проведения операций, лечения больных и т.д.».