Глава облсовета Токарь написал в прокуратуру и полицию по поводу Неофитной Оказывалось ли политическое давление на Лилию Неофитную будет разбираться Нацполиция и прокуратура.

За подписью главы областного совета Владимира Токаря направлены письма руководителю Главного управления Национальной полиции в Сумской области и прокурору Сумской области с просьбой выяснить, кто, при каких обстоятельствах и когда оказывал давление на бывшего главного врача коммунального учреждения Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» Лилию Неофитную.

Дело в том, что в некоторых областных и всеукраинских СМИ прошла информация, что Лилия Неофитная считает главной причиной ее увольнения - политическое преследование из-за нежелания уже экс-главного врача психбольницы отказаться от 100 гектаров земли, которые были в пользовании возглавляемого ею учреждения.

В письме В.Токарь отмечает: «Коммунальное учреждение Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» относится к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области, управление которым и ответственность за деятельность которого несет Сумской областной совет. Назначение и увольнение руководителя учреждения, заключение с ним контракта и контроль за выполнением его условий тоже относится к полномочиям областного совета и его управления имуществом.

Указанные обвинения и сообщения о политической расправе над бывшим руководителем коммунального заведения дискредитируют как главный представительный орган области - Сумской областной совет, управление имуществом областного совета, так и должностных лиц соответствующих органов.

С целью всестороннего изучения данного вопроса и получения объективной информации просим проверить изложенные факты, выяснить кто, при каких обстоятельствах и когда оказывал давление на бывшего главного врача коммунального учреждения Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» Неофитную Л.П.

Учитывая значительный общественный резонанс данного вопроса и отрицательный резонанс в СМИ, во избежание необоснованных манипуляций по поводу его политизации просим провести проверку предоставленной информации в кратчайшие сроки.

Областной совет заинтересована в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, прежде всего по защите прав человека и гражданина, а также выявления правонарушений, негативно влияют на деятельность органов власти и местного самоуправления».