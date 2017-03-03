Роменчанин добровольно выдал в полицию несколько десятков боеприпасов Одну гранату с запалом, более полусотни разнокалиберных патронов и 12 предметов, похожих на тротил, хранил у своего родственника ранее судимый 24-летний житель Ромен.

К сотрудникам полиции управления противодействия наркопреступности поступила информация, что ранее судимый за имущественные преступления 24-летний роменчанин незаконно хранит оружие и боеприпасы. Для проверки информации сыщики выехали в Ромны.

«В ходе проведенной сотрудниками управления беседы с подозреваемым, мужчина согласился добровольно выдать правоохранителям все оружие и боеприпасы, которое хранил в нежилом доме своего родственника, - говорит Радий Будзинский, начальник управления противодействия наркопреступности. - В помещении оперативники обнаружили целый арсенал: одну гранату «РГД-5», 49 патронов калибра 5,45мм, три - калибра 7,62мм, три патрона к травматическому оружию калибра 9 мм и 12 предметов цилиндрической формы, похожие на тротил. Мужчина пояснил, что нашел все эти предметы на пляже у реки. Для официальной фиксации найденных предметов и их изъятия на место событий была вызвана следственно-оперативная группа Раменского отдела полиции ».

Изъятые предметы уже направлены на комплексное экспертное исследование в НИЭКЦ.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», в рамках которого правоохранители выяснят пути происхождения и цели хранения изъятых боеприпасов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.