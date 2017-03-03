Завтра в Сумах пройдет внеочередная сессия облсовета На 15 марта созывается двенадцатая сессия областного совета.

В связи с событиями, которые произошли 13 марта 2017 года относительно силового задержания участников блокады торговли с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, учитывая требования представителей общественных организаций, с целью налаживания социального диалога, содействие мирному решению проблемных вопросов торговой блокады в зоне АТО и недопущения противостояния и нарушений общественного порядка на территории Сумской области, глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве двенадцатой сессии областного совета седьмого созыва.

Пленарное заседание двенадцатой сессии будет проведено 15 марта 2017 года в 14 часов в помещении административного здания областного совета.

На рассмотрение областного совета выносится вопрос «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины по обеспечению законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений 15 марта 2017 года состоится заседание постоянной комиссии по вопросам развития местного самоуправления, децентрализации, административно-территориального устройства, депутатской деятельности, регламента, законности и правопорядка, связей с общественностью, информационной и регуляторной политики и депутатских фракций областного совета. В 13.30 в зале заседаний при главе областного совета будет проведено заседание президиума областного совета.