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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21256

Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку

19 марта, в 11:00, сумчан приглашают во Дворец детей и юношества стать частью благотворительной ярмарки, почувствовать теплое дыхание весны и прекрасно провести время.

Цель этого мероприятия: объединиться и встретить весну с улыбкой, с яркими эмоциями и теплым, дружеским общением.

Инициаторы мероприятия обещают, что этот день станет для вас действительно замечательным, ведь программа предусматривает как торжественную часть (открытие ярмарки), так и познавательно-развлекательную: концерт от воспитанников Дворца детей и юношества, выставка-продажа хенд-мейд изделий, разнообразные мастер-классы для детей. Маленьким сюрпризом станет традиционная беспроигрышная лотерея, когда любой желающий сможет испытать удачу и выиграть приз.

Часть вырученных средств пойдет на лечение известного в городе психолога, общественного деятеля, волонтера, Виктории Ратеевой, другие будут направлены на поддержку вынужденных переселенцев. Организаторы мероприятия: ОО «Самаритяне Сумщины», ОО «Україна- країна майбутнього», Сумской областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, Сумской Дворец детей и юношества.

Посетите и почувствуйте всю атмосферу весны вместе с нами!

Для мастеров, желающих принять участие в ярмарке и представить свои изделия, регистрация открыта до 18 марта по телефону: 050 616 0876 - Анна Яровая.

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