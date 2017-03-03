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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16179

Сумчанин разгуливал по городу с самодельным пистолетом

Патрульные задержали мужчину с предметом, похожим на самодельный пистолет.

12 марта, около 9:30, патрулируя улицу Засумская, экипаж патрульных обнаружил подозрительного мужчину, который, заметив полицейских, резко изменил направление движения. Общаясь со стражами порядка, мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили в кармане куртки нож и патроны, а за ремнем брюк предмет, похожий на самодельный пистолет.

Сам же мужчина объяснил, что сделал пистолет самостоятельно дома, потому что любит оружие. По имеющимся базам, полицейские выяснили, что это не первый факт обнаружения у него самодельного оружия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

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