Ночью сумчанам отключат воду КП «Горводоканал» сообщает о ночной приостановке работы Лучанского водозабора.

Для выполнения работ по монтажу расходомеров в ночь с 14 на 15 марта будет приостановлена работа Лучанской насосной станции. Водозабор не будет работать с 22:00. В ночное время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка. По завершении работ подача воды будет восстановлена.