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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31169

Глуховчанин пытался «заработать» на краденой иконе

Работники полиции разоблачили в совершении кражи 50-летнего жителя района, который соблазнился на икону Богородицы.

В полицию Глухова поступило заявление от жителя райцентра о том, что из его дома похищена икона Божьей Матери. На вызов отправилась следственно-оперативная группа полиции.

В ходе расследования в поле зрения правоохранителей попал 50-летний житель одного из сел района, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Как выяснили полицейские, подозреваемый хорошо знал семью пострадавших и неоднократно бывал у них дома. Во время одного из таких визитов он заметил икону Богородицы, которая, как ему показалось, была старинной, а, следовательно, могла иметь большую ценность. Зная, где хозяева могут класть ключи от входной двери дома, горе-знакомый выбрал удобное время и украл понравившуюся вещь. В тот же день злоумышленник пытался сбыть ее перекупщикам антиквариата. Однако все попытки «заработать» на иконе потерпели неудачу - потенциальные «покупатели» просто отказались от предложенного им товара. Раздосадованный вор просто выбросил украденную икону в кусты и пошел домой.

Правоохранители нашли образ Богородицы и после проведения соответствующей экспертизы и следственных действий он будет возвращен заявителю. Что же касается злоумышленника - в полиции открыли по нему уголовное производство в соответствии с ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище...). Поэтому следующие несколько лет он может вновь провести за решеткой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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