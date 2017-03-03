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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56184

Результаты отработки «Оружие и взрывчатка» за минувшие сутки на Сумщине

На Сумщине в течение суток правоохранители пополнили статистику выявленного и изъятого оружия и боеприпасов на 113 единиц, из которых один - обрез охотничьего ружья и 112 единиц - разнокалиберных патронов. Изъятые боеприпасы и оружие направлены на экспертное исследование, а по фактам их незаконного хранения открыты соответствующие уголовные производства.

Из изъятого 97 единиц патронов были переданы в полицию гражданами добровольно.

Так, 52-летний житель Белополье передал в полицию 46 патронов калибра 5,6мм., а 30-летний житель Бурыни по месту жительства добровольно выдал 21 патрон калибра 5,45мм.

Еще 29 патронов к автомату и обрез охотничьего ружья выдали правоохранителям двое жителей Тростянецкого и Глуховского районов соответственно.

Учитывая тот факт, что оружие и боеприпасы сданы ими добровольно, мужчины будут освобождены от уголовной ответственности за их хранение, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В Конотопе оперативники изъяли у 31-летнего местного жителя 16 единиц патронов калибра 5,15мм, которые он держал при себе. Патроны уже направлены на экспертизу, а по факту их обнаружения открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными устройствами».

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что добровольная сдача оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или устройств, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, освобождает их владельца от уголовной ответственности. А лицам, которые продолжают незаконно их хранить, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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